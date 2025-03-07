График работы общественного транспорта Подмосковья не изменится 8 Марта

В этом году Международный женский день выпал на субботу. В Минтрансе Подмосковья предупредили, что общественный транспорт 8 марта будет работать по расписанию выходного дня.

В ведомстве уточнили, что это коснется как автобусов, так и пригородных поездов.

В праздничные дни в транспорте Московской области усилят меры безопасности . Сотрудникам предоставят дополнительные инструкции о требованиях антитеррористической защищенности.

Водителям напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения и правилах перевозки пассажиров.