График работы общественного транспорта Подмосковья не изменится 8 Марта
В этом году Международный женский день выпал на субботу. В Минтрансе Подмосковья предупредили, что общественный транспорт 8 марта будет работать по расписанию выходного дня.
В ведомстве уточнили, что это коснется как автобусов, так и пригородных поездов.
В праздничные дни в транспорте Московской области усилят меры безопасности. Сотрудникам предоставят дополнительные инструкции о требованиях антитеррористической защищенности.
Водителям напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения и правилах перевозки пассажиров.
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