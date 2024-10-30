График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье работает мобильный офис МосОблЕИРЦ, где можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналично. Министерство ЖКХ региона напомнило график работы передвижного офиса в ноябре.