График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье работает мобильный офис МосОблЕИРЦ, где можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналично. Министерство ЖКХ региона напомнило график работы передвижного офиса в ноябре.
Мобильный офис будет работать в различных округах: Сергиевом Посаде, Воскресенске, Электростали, Ленинском округе, Истре, Электрогорске, Лосино-Петровском, Орехово-Зуеве, Балашихе, Домодедове, Красногорске и Одинцове. Передвижной офис будет принимать посетителей с 6 по 29 ноября.
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