График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Мобильный офис Единого расчетного центра Подмосковья продолжает выезжать в города и поселки региона. В передвижном пункте можно не только передать показания счетчиков, но и оплатить счета, получить справку об отсутствии задолженности, дубликат квитанции, копию финансово-лицевого счета, а также проконсультироваться по любым вопросам.

В октябре мобильный офис будет работать по следующему расписанию:

1 октября — село Кудиново, с 10:00 до 15:00;

2 октября — поселок Загорские Дали, с 11:00 до 15:00;

3 октября — микрорайон Новые Островцы в Люберцах, с 9:30 до 15:00;

6 и 13 октября — поселок Фосфоритный, с 11:00 до 15:00;

7 октября — село Вельяминово, с 10:30 до 15:30;

8 октября — поселок НИИРП, с 11:00 до 15:00;

9 октября — поселок Всеволодово, с 10:30 до 15:00;

10 октября — поселок Володарского, с 10:00 до 15:00;

14 октября — село Новопетровское, с 11:00 до 14:30;

15 октября — поселок Мостовик, с 11:00 до 15:00;

16 октября — поселок Лоза, с 11:00 до 15:00;

17 октября — микрорайон Южный в Котельниках, с 9:30 до 15:00;

20 октября — рабочий поселок Михнево, с 10:30 до 15:00;

21 октября — поселок Мечниково, с 10:30 до 14:30;

22 октября — микрорайон Растуново в Домодедове, с 10:30 до 15:30;

23 октября — Дубна, с 11:00 до 14:30;

24 октября — поселок Красково, с 9:30 до 15:00;

27 октября — поселок Биокомбината, с 10:00 до 15:00;

28 октября — микрорайон 1 Мая в Балашихе, с 9:30 до 16:00;

29 октября — деревня Тимохово, с 10:00 до 15:00;

30 октября — микрорайон Салтыковка в Балашизе, с 9:30 до 16:00;

31 октября — микрорайон Новые Островцы в Люберцах, с 9:30 до 15:00.

Передвижной офис особенно удобен для жителей небольших населенных пунктов и удаленных микрорайонов, поскольку им не нужно тратить время на поездки в офисы обслуживания.

Дополнительные сведения доступны на сайте расчетного центра.