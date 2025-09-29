График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье
Мобильный офис Единого расчетного центра Подмосковья продолжает выезжать в города и поселки региона. В передвижном пункте можно не только передать показания счетчиков, но и оплатить счета, получить справку об отсутствии задолженности, дубликат квитанции, копию финансово-лицевого счета, а также проконсультироваться по любым вопросам.
В октябре мобильный офис будет работать по следующему расписанию:
1 октября — село Кудиново, с 10:00 до 15:00;
2 октября — поселок Загорские Дали, с 11:00 до 15:00;
3 октября — микрорайон Новые Островцы в Люберцах, с 9:30 до 15:00;
6 и 13 октября — поселок Фосфоритный, с 11:00 до 15:00;
7 октября — село Вельяминово, с 10:30 до 15:30;
8 октября — поселок НИИРП, с 11:00 до 15:00;
9 октября — поселок Всеволодово, с 10:30 до 15:00;
10 октября — поселок Володарского, с 10:00 до 15:00;
14 октября — село Новопетровское, с 11:00 до 14:30;
15 октября — поселок Мостовик, с 11:00 до 15:00;
16 октября — поселок Лоза, с 11:00 до 15:00;
17 октября — микрорайон Южный в Котельниках, с 9:30 до 15:00;
20 октября — рабочий поселок Михнево, с 10:30 до 15:00;
21 октября — поселок Мечниково, с 10:30 до 14:30;
22 октября — микрорайон Растуново в Домодедове, с 10:30 до 15:30;
23 октября — Дубна, с 11:00 до 14:30;
24 октября — поселок Красково, с 9:30 до 15:00;
27 октября — поселок Биокомбината, с 10:00 до 15:00;
28 октября — микрорайон 1 Мая в Балашихе, с 9:30 до 16:00;
29 октября — деревня Тимохово, с 10:00 до 15:00;
30 октября — микрорайон Салтыковка в Балашизе, с 9:30 до 16:00;
31 октября — микрорайон Новые Островцы в Люберцах, с 9:30 до 15:00.
Передвижной офис особенно удобен для жителей небольших населенных пунктов и удаленных микрорайонов, поскольку им не нужно тратить время на поездки в офисы обслуживания.
Дополнительные сведения доступны на сайте расчетного центра.