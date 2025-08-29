График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье
Жители Подмосковья могут оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания приборов учета без личного посещения отделений. Для этого созданы не только дистанционные сервисы, но и мобильный офис расчетного центра.
Он регулярно работает в различных населенных пунктах Московской области, предлагая широкий спектр услуг.
Все желающие могут получить профессиональную консультацию, запросить копию счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также произвести безналичную оплату услуг.
В сентябре мобильные офисы будет работать по следующему графику:
- 1 и 24 сентября: Люберцы;
- 2 и 19 сентября: Богородский;
- 3, 8, 15, 16 сентября: Сергиев Посад;
- 4 и 17 сентября: Воскресенск;
- 5 и 22 сентября: Домодедово;
- 9 сентября: Электросталь;
- 10 сентября: Истра;
- 11 сентября: Котельники;
- 12 и 29 сентября: Ленинский округ;
- 18 сентября: Ступино;
- 23 сентября: Дубна;
- 25 сентября: Лосино-Петровский;
- 26 и 30 сентября: Балашиха.