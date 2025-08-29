График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Фото: пресс-служба ООО «МосОблЕИРЦ»

Жители Подмосковья могут оплатить жилищно-коммунальные услуги и передать показания приборов учета без личного посещения отделений. Для этого созданы не только дистанционные сервисы, но и мобильный офис расчетного центра.

Он регулярно работает в различных населенных пунктах Московской области, предлагая широкий спектр услуг.

Все желающие могут получить профессиональную консультацию, запросить копию счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также произвести безналичную оплату услуг.

В сентябре мобильные офисы будет работать по следующему графику:

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте