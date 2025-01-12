График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье

Мобильный офис МосОблЕИРЦ продолжит работать в Подмосковье в января. С его помощью жители Московской области могут передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета и совершить другие операции. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В январе мобильный офис работает в различных округах согласно следующему графику: 9 января в Электрогорске, 10 и 15 января в Электростали, 13, 16 и 20 января в Сергиевом Посаде, 14 и 23 января в Воскресенске, 17 января в Ленинском округе, 21 января в Дубне, 22 января в Истре, 24 января в Балашихе, 27 января в Лосино-Петровском, 28 января в Химках, 29 января в Домодедове, 30 января в Богородском округе, а 31 января в Одинцове.