График работы мобильного офиса расчетного центра опубликовали в Подмосковье
Мобильный офис МосОблЕИРЦ продолжает обслуживать жителей Подмосковья. В декабре он посетит несколько городских округов по установленному графику. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Жители смогут передать показания приборов учета, получить консультацию специалистов, заказать копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также оплатить счет безналично.
Мобильный офис МосОблЕИРЦ будет работать в декабре в следующих округах: 3 декабря — Воскресенск, 4 декабря — Сергиев Посад, 5 декабря — Одинцово, 6 декабря — Электросталь, 9 декабря — Электрогорск, 10 декабря — Электросталь, 11 декабря — Истра, 12 декабря — Ленинский, 13 декабря — Сергиев Посад, 16 декабря — Сергиев Посад, 17 декабря — Лосино-Петровский, 18 декабря — Балашиха, 19 декабря — Воскресенск, 20 декабря — Домодедово, 23 декабря — Домодедово, 24 декабря — Красногорск, 25 декабря — Истра, 26 декабря — Домодедово, 27 декабря — Химки, 28 декабря — Балашиха.