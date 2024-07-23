График работы мобильного офиса расчетного центра на август опубликовали в Подмосковье
Мобильный офис МосОблЕИРЦ продолжает работу в Подмосковье. О графике единого расчетного центра в августе рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В мобильном офисе можно передать показания счетчиков, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета и получить другие услуги.
В августе 2024 года мобильный офис будет работать в различных округах по следующему графику: 5,12 и 15 числа — в Сергиевом Посаде, 6 августа — в Химках, 7 числа в Лосино-Петровском, 8 августа — в Электрогорске, 9 и 13 августа — в Электростали, 14 и 28 августа — в Истре, 16 числа — в Ленинском округе, 19, 22 и 26 августа — в Домодедове, 20 числа — в Люберцах, 21 августа — в Балашихе, 23 августа — в Орехово-Зуеве, 27 и 30 числа — в Одинцове, а 29 августа — в Солнечногорске.
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