График работы МФЦ в новогодние праздники опубликовали в Наро-Фоминске

Многофункциональные центры Наро-Фоминского городского округа разместили график работы своих филиалов на период зимних каникул, охватывающих новогодние праздники. Согласно утвержденному расписанию, большинство отделений МФЦ будут временно приостановлены в отдельные дни, однако несколько важнейших подразделений сохранят свою деятельность.

Основные дни закрытия всех офисов МФЦ включают 31 декабря, 1 и 2 января, а также четвертое, пятое, седьмое и восьмое числа месяца.

Однако специально обозначены три филиала МФЦ, которые откроют двери для посетителей с особым списком оказываемых услуг. Эти отделения будут функционировать 2–6 января включительно, обеспечивая гражданам доступ к ряду важных услуг: государственной регистрации актов гражданского состояния, оформления документов, связанных с захоронением, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, а также комплексного сопровождения Фондом «Защитники Отечества».

Адреса: улица Полубоярова, строение 8, Апрелевка, улица Августовская, строение 14, поселок Селятино, улица Спортивная, дом 2.

График работы указанных пунктов предусматривает стандартный режим работы с 8 часов утра до 20 часов вечера. Начиная с первого рабочего дня нового года, работа всех отделов МФЦ вернется в привычный режим функционирования без изменений.