График работы МФЦ изменится в Серебряных Прудах в праздники

В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками многофункциональные центры «Мои документы» по всему Подмосковью, включая муниципальный округ Серебряные Пруды, опубликовали подробный график работы.

Согласно опубликованному графику, работа отделений будет организована следующим образом: 1 и 3 ноября — МФЦ будут работать в обычном режиме, 2 ноября — этот день будет рабочим только для тех офисов, которые работают по графику семидневной рабочей недели, обеспечивая непрерывность предоставления услуг, 4 ноября — День народного единства станет выходным днем для всех отделений МФЦ, а с 5 ноября все отделения МФЦ вернутся к своему стандартному графику работы.

Офис МФЦ в Серебряных Прудах расположен по адресу: улица Первомайская, дом 4, и готов принять посетителей в соответствии с указанным графиком.

Специалисты рекомендуют запланировать свой визит заранее, используя один из следующих способов: на региональном портале государственных и муниципальных услуг — онлайн-сервис, по телефону 122, добавочный 3 — операторы call-центра помогут выбрать оптимальное время для посещения МФЦ, а также мобильном приложении «Добродел».