График работы медучреждений с 12 по 14 июня опубликовали в Подмосковье

В преддверии Дня России Министерство здравоохранения Московской области утвердило режим работы медицинских организаций. Жителям региона напомнили, что помощь будет доступна в течение всех длинных выходных.

Взрослые и детские поликлиники, стоматологические учреждения, а также женские консультации 13 июня проведут плановый прием пациентов. Обратиться к специалистам можно будет с 09:00 до 15:00.

Особое внимание в праздничные дни уделят оказанию неотложной помощи. С 12 по 14 июня в поликлиниках продолжат работу кабинеты неотложной помощи, которые будут принимать пациентов ежедневно с 08:00 до 18:00.

Кроме того, в эти дни сохранится обслуживание вызовов на дому — медицинские работники будут выезжать к пациентам с 08:00 до 20:00.

«Скорая медицинская помощь и стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме без изменений», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительный прием организуют и стоматологические поликлиники — 12 и 14 июня пациентов будут принимать дежурные врачи, которые будут работать с 09:00 до 14:00.

Записаться на прием к врачу жители Подмосковья могут через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по телефону единой линии 122 или с помощью приложения «Добродел Здоровье».

В случаях, когда существует угроза жизни или здоровью, необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112 для вызова скорой помощи.