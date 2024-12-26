График работы медорганизаций в новогодние праздники опубликовали в Подмосковье

График работы медучреждений в новогодние праздники утвердили в Подмосковье. Амбулаторно-поликлинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации, будут работать все дни, кроме 29 и 31 декабря, а также 1,5 и 7 января.
Медорганизации будут работать 28 декабря с 08:00 до 20:00, а 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января — с 09:00 до 14:00.
«Медицинская помощь может потребоваться вне зависимости от праздников и выходных дней. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжать работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Отделения неотложной помощи поликлиник будут обслуживать вызовы врача на дом с 28 декабря по 8 января с 08:00 до 21:00, а стоматологические клиники будут принимать пациентов 28 декабря с 08:00 до 20:00, а 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января — с 09:00 до 15:00.
Напомним, записаться на прием к врачу можно на портале «Здоровье», а также по телефону 122.
Филиал фонда «Защита» открылся в Балашихе
Глава Мытищ Юлия Купецкая исполнила новогоднее желание ребенка бойца СВО
Детский сад при гимназии № 4 капитально отремонтируют в Дзержинском
Обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая» открылась в Эрмитаже
Два новых детских сада открыли в Балашихе
Прихожане московского храма разработали новую систему РЭБ для фронта
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте