График работы медорганизаций в новогодние праздники опубликовали в Подмосковье

График работы медучреждений в новогодние праздники утвердили в Подмосковье. Амбулаторно-поликлинические отделения, оказывающие помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации, будут работать все дни, кроме 29 и 31 декабря, а также 1,5 и 7 января.

Медорганизации будут работать 28 декабря с 08:00 до 20:00, а 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января — с 09:00 до 14:00.

«Медицинская помощь может потребоваться вне зависимости от праздников и выходных дней. Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжать работать в круглосуточном режиме», — прокомментировал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.