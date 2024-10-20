График работы кладбища утвердили на встрече с главой Можайска в Колычеве

Глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев встретился с жителями Колычева. Теперь, после согласования, кладбище в поселке будет работать по утвержденному графику.

Жители обратились к главе муниципалитета с различными вопросами. Один из них касался входа на Ямское кладбище. Оно расположено на окраине поселка.

На встрече обсудили оптимальный график прохода на территорию кладбища. Определили распорядок, чтобы каждый мог прийти сюда, понимая, как работает объект.

«Подобные встречи помогают не только выявить существующие проблемы, но и наладить конструктивный диалог между властью и населением. Благодарю всех за активное участие. Уверен, мы смогли найти решение, итоги которого будут удобны для всех», — сказал Денис Мордвинцев.

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