График работы изменится в ветлечебнице Серебряных Прудов

Администрация Серебряно-Прудской участковой ветеринарной лечебницы информирует жителей округа об изменениях в графике работы учреждения в период с 1 по 10 июля. Данные корректировки связаны с производственной необходимостью и направлены на обеспечение качественного обслуживания питомцев.

В период со 2 по 6 июля, а также 9 и 10 июля, прием животных будет осуществляться по следующему расписанию: с 08:00 до 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. 7 и 8 июля ветеринарная лечебница будет закрыта. Начиная с 11 июля, Серебряно-Прудская ветеринарная лечебница возвращается к привычному графику работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

Жители округа могут воспользоваться рядом бесплатных услуг, предоставляемых ветеринарной лечебницей, таких как вакцинация питомцев против бешенства, оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных и продукцию животного и растительного происхождения.