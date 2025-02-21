График работы изменился в МФЦ на улице Ленина в Наро-Фоминске

В округе произошли изменения в графике работы многофункционального центра, расположенного в торговом центре «Серпантин». Теперь офис «Мои документы» работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

Ранее этот филиал принимал граждан со вторника по пятницу с 09:00 до 18:00, а также в субботу с 09:00 до 16:00.

Данный многофункциональный центр открылся в микрорайоне Южный в январе этого года. МФЦ оборудован тремя окнами приема граждан и рабочим местом в цифровой зоне, предназначенным для подачи заявлений и получения информации в электронном виде.

Жители могут получить широкий спектр услуг, включая оформление льгот, пособий и субсидий. Кроме того, здесь можно оформить документы на регистрацию прав на недвижимость. Среди других востребованных услуг — регистрация по месту жительства, постановка на миграционный учет, подача заявки на получение паспорта, справки о подтверждении статуса участника СВО в электронном виде и многое другое.