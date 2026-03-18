График работы изменила библиотека в Зарайске

Теперь двери учреждения распахнуты для посетителей ежедневно — без перерывов на обед и выходных дней. Ранее библиотека закрывалась на один выходной в неделю. График работы до 19:00 позволяет заглянуть за книгой даже тем, кто занят на работе или учебе в первой половине дня.

«Библиотеки Подмосковья сегодня проходят масштабную трансформацию, превращаясь из тихих архивов в динамичные многофункциональные центры. Зарайск успешно следует этому тренду. Статус „модельной библиотеки“ означает не только наличие уютных кресел и стильного интерьера, но и создание особого пространства для общения, коворкинга и молодежных инициатив», — отметили в учреждении.

Однако, несмотря на новые форматы, сердце библиотеки — это ее фонд. На сегодняшний день он насчитывает 160 тысяч экземпляров. В этом году книжные полки пополнились: закупки проводились как за счет средств местных властей, так и благодаря собственному бюджету учреждения.