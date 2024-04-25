График работы единого расчетного центра опубликовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:17 График работы единого расчетного центра опубликовали в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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График работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ на май опубликовали в Подмосковье. В офисе можно передать показания, проконсультироваться, получить копию финансово-лицевого счета и многое другое.

Офис МосОблЕИРЦ будет работать в Электростали 13 и 14 мая, в Сергиевом Посаде — 14, 20 и 23 мая, в Люберцах — 16 мая, в Ленинском округе — 17 мая, в Домодедове — 21 и 27 мая, в Истре — 22 мая, в Лосино-Петровском — 24 мая, в Балашихе — 28 мая, в Красногорске — 29 мая, в Одинцове — 30 мая, в Химках — 31 мая.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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