График пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 13 февраля

С 13 февраля на Савеловском направлении Московской железной дороги электрички будут ходить по обновленному графику. Это связано с ремонтом энергообъектов на перегонах Икша — Яхрома и Соревнование — Большая Волга.

Технологические окна запланировали на 13, 16–20, 24–25 и 27 февраля в период 10:10 до 14:40.

Из-за этого некоторые составы будут приезжать или отбывать в другое время. Четыре поезда будут следовать по усеченному маршруту — до Лобни и обратно.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Перед поездкой рекомендуется проверять расписание. Это можно сделать на вокзалах, сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».