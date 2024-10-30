График приема жителей депутатами опубликуют в СМИ и домовых чатах в Реутове

На заседании Комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления были рассмотрены важные вопросы, которые планируется вынести на ближайшее заседание Совета депутатов городского округа Реутов. Основное внимание уделялось изменениям в Устав муниципального образования и назначению публичных слушаний по этим вопросам.

Члены Комитета также обсудили способы повышения информированности жителей о графике приема избирателей депутатами. В частности, было предложено публиковать график не только в средствах массовой информации, но и в домовых чатах, что позволит охватить большее количество граждан.

Кроме того, обсуждались механизмы помощи жителям в взаимодействии с управляющими компаниями и другими организациями города.

Председатель Комитета Олег Сольский подчеркнул важность предстоящих поправок в Устав Реутова.

«Мы серьезно и тщательно подошли к этому вопросу, так как Устав — это основной нормативный правовой акт, регламентирующий местное самоуправление. Открытость власти и максимальное информирование жителей — наши приоритеты», — добавил он.

Таким образом, заседание Комитета стало важным шагом к улучшению взаимодействия власти с населением и повышению прозрачности работы муниципальных органов.

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