График полумарафона в Раменский изменили из-за жары

Организаторы приняли решение скорректировать расписание полумарафона «По берегу озера», который пройдет 12 июля в Раменском. Время изменили, в связи с прогнозируемой аномальной жарой до 32 градусов.
Всю программу мероприятия сместят на полтора часа раньше запланированного графика для безопасности участников. Открытие стартового городка в Раменском начнется в 06:30, забег состоится в 08:30, а завершение полумарафона ожидается в 13:35.
Организаторы мероприятия также добавили, что для обеспечения медицинского сопровождения в условиях жары задействуют дополнительные силы. По трассе будет курсировать веломедик, на дистанции развернут четыре машины скорой помощи, в парке оборудуют точку освежения, а на круговом пятикилометровом участке разместят три пункта с губками и холодной водой для полива на трассе.
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