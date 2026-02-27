График поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится со 2 марта

В марте на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги скорректируют расписание пригородных поездов. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на ряде участков и станций.

На Савеловском направлении работы пройдут на участках Катуар — Икша, Бескудниково — Москва-Бутырская, Лобня — Катуар, а также на станциях Каналстрой, Соревнование, Вербилки и Орудьево.

Там ремонт будут вести в дневное время со 2 по 24 марта с 11:10 до 15:00. Также на этом направлении работы запланированы 2, 4, 16, 18, 20, 24, 25 и 28 марта.

На Белорусском направлении ремонт затронет участок Кунцево-1 — Одинцово и станцию Тестовская. Там продолжается реконструкция пассажирской инфраструктуры. Работы будут проводиться в течение месяца преимущественно ночью в период с 1:00 до 5:00.

В связи с ремонтом в расписание внесут корректировки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, а несколько составов полностью исключат из расписания.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с актуальным графиком. Сделать это можно на вокзалах и остановках, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».