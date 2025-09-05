График поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится с 5 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы, изменится с 5 сентября. Это связано со строительством нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

Работы будут проходить 5–7, 12–14 и 26–28 сентября с 23:30 до 05:30. В это время поочередно будет закрыт один из путей на участке Москва-Бутырская — Бескудниково.

На фоне корректировок у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, часть электричек будет ходить по укороченным маршрутам, а некоторые поезда временно исключат из расписания. Московская железная дорога просит пассажиров учитывать эту информацию и заранее проверять актуальное расписание на вокзалах, остановках, сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».