График поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится с 12 по 15 июня

С 12 по 15 июня на Железнодорожной станции пройдут работы по модернизации инфраструктуры. На этом фоне расписание движения поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные работы по переключению главных путей на участке Железнодорожная — Кусково — Нижегородская запланированы с часу ночи 12 июня до 08:00 13 июня, а также с часу ночи 14 июня до 06:00 15 июня. На этот период закроют некоторые пути между Железнодорожной и Нижегородской станциями.

На Горьковском направлении у многих поездов изменятся маршруты, остановки и пути следования. Так, некоторые составы будут ходить по укороченным маршрутам до Площади трех вокзалов, Нижегородской и Железнодорожной. Утром 12 и 13 июня интервалы между поездами в обе стороны могут достигать 1 часа 30 минут, а 14 и 15 июня — до 30 минут. Кроме того, 12 и 13 июня до полудня поезда из Железнодорожной в Москву не будут останавливаться на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково и Чухлинка.

На Киевском направлении также возможны изменения. В течение дня интервалы между поездами увеличатся до 15–20 минут. Уточнить актуальное расписание можно в мобильном приложении и на официальном сайте пригородной пассажирской компании.