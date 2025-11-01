График поездов на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД изменится 2-4 ноября

С 00:05 2 ноября до 02:45 5 ноября из-за ремонтных работ на участке Химки — Ховрино изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. В этот период последний поезд МЦД со станции Зеленоград-Крюково отправится в 23:02, а с Ипподрома — в 23:22.
Интервалы движения через станцию Митьково местами увеличатся до 30 минут. На Казанском направлении поезда будут ходить с интервалами 15–20 минут, часть рейсов проследует по укороченным маршрутам до станции Люберцы-1, а у некоторых составов дальнего следования изменится список остановок. Актуальное расписание пригородных поездов доступно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.
