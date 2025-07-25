График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят с 26 по 28 июля

График движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях скорректируют с 26 по 28 июля. В этом время первый главный путь на участке от Курского вокзала до станции Москва-Товарная будут переключать на новую ось.

Как рассказали в Минтрансе, путь из Москвы на участке между Курским вокзалом и станцией Москва-Товарная закроют с 1:20 26 июля до 5:20 28 июля. В выходные пассажирам рекомендовали пользоваться станцией Царицыно и другими видами транспорта.

Кроме того, в этот период большая часть поездов со стороны Нахабина проследует от и до Курского вокзала, станции Красный Балтиец. Интервал движения увеличат до 40 минут.

На Курском направлении многие поезда выведут из расписания. Со стороны Подольска транспорт будет ходить укороченными маршрутами до Царицыно, Покровского, Курьяново и Москвы-Товарной.

Узнать подробнее о расписании поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте РЖД.