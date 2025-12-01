График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменят в декабре

График движения пригородных поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменят в декабре из-за строительных работ на станции Петровско-Разумовская.

Как рассказали в региональном Минтрансе, на участке от Бескудниково до Савеловского вокзала поезда будут следовать по одному пути в реверсном режиме. При этом изменятся пути пропуска составов и посадки пассажиров.

График поменяется с 1 по 5, с 15 по 19 декабря с 23:30 до 5:30, а также 6, 7, 10-14, 23 и 24 декабря с 1:10 до 5:30.

На Савеловском направлении после 21:00 интервал движения увеличится до 30 минут, а после 23:00 — до одного часа. Часть поездов дальнего пригорода проследует от и до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 22:00 интервалы движения частично увеличатся до 40 минут, а на Савеловском и Белорусском до 07:00 — до 15 минут.

Узнать актуальное расписание можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.