График поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении изменится в сентябре

В сентябре по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям ночью изменится расписание пригородных поездов из-за строительства станции Петровско-Разумовская. В разные даты будут закрывать по одному из главных путей на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: с 11 по 14 и с 25 по 28 сентября — первый путь, а 4–7 и 18–19 сентября — второй.

В Минтрансе Московской области уточнили, что в это время поезда будут ходить по одному пути в реверсивном режиме. На Савеловском направлении после 20:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, а после 23:00 и до конца движения — до одного часа. Часть поездов дальнего пригорода будет отправляться и прибывать только до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 22:00 поезда будут ходить с интервалом 30–40 минут. Также до 07:00 на обоих направлениях интервалы частично увеличатся до 15 минут. Все работы запланированы на ночное время, когда пассажиров меньше всего. Актуальное расписание можно посмотреть в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.