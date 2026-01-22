График поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 2 по 6 февраля

Расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится с 2 по 6 февраля. Это связано со строительными работали на втором главном пути перегона Подсолнечная — Клин.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, часть пригородных поездов на участке Москва — Решетниково — Москва отменят. При этом некоторые будут ходить укороченным маршрутом или по измененному расписанию.

Узнать больше об изменениях можно на информационных стендах станций, на сайте Московско-Тверской ППК и мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Расписание скорректировали для проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.