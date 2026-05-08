График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится с 9 по 12 мая

С 9 по 12 мая пассажиров МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги ожидают изменения в расписании пригородных поездов. Корректировки связаны с проведением капитального ремонта второго главного пути на участке между платформами Павшино и Тушинская.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на данные Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что с 01:00 9 мая до 01:00 12 мая движение на втором пути в сторону Подольска на отрезке Пенягино — Тушинская временно приостановят.

В этот период составы будут ходить по реверсивной схеме, из-за чего интервалы между электричками увеличатся.

На Рижском направлении изменения затронут участок от Курского вокзала до остановки Нахабино. Ожидание поездов местами возрастет до 1 часа 40 минут.

Некоторые электрички, следующие со стороны Нахабина, будут курсировать только до станции Тушинская и отправляться обратно от нее. Часть пригородных поездов дальнего следования ограничат маршрутом до платформы Нахабино.

На Курском направлении также ожидается увеличение интервалов движения — местами до 30–40 минут. Кроме того, часть составов временно сократят маршрут и будут следовать только до Курского вокзала или станции Царицыно.

Пассажиров просят заранее учитывать изменения при планировании поездок в период майских праздников.