График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится с 13 декабря

В Подмосковье регулярно модернизируют железнодорожную инфраструктуру. С 13 декабря работы проведут на станции Царицыно, что повлечет за собой изменения графика движение поездов на второй линии Московских центральных диаметров, Курском и Рижском направлениях.

Пассажирам стоит заранее спланировать поездки в предстоящие выходные.

С 2:00 субботы, 13 декабря, до 2:00 понедельника, 15 декабря, поезда, следующие из Москвы в сторону Нахабина, будут проезжать станцию Царицыно без остановки.

При этом составы в обратном направлении будут останавливаться в обычном режиме.

Для тех, кому необходимо будет попасть на станцию Царицыно со стороны Подольска, есть удобная схема: можно доехать до остановки Курьяново и там, не выходя за пределы платформы, пересесть на поезд, идущий обратно. Дополнительно оплачивать такую поездку не потребуется.

Чтобы уехать от платформы Царицыно в сторону Нахабина, потребуется сделать аналогичную пересадку на станции Покровское.

Также прямую доступность станции из области обеспечит специальный маршрут поездов «Подольск — Царицыно», которые проследуют без промежуточных остановок.

Интервалы движения составов на некоторых участках в выходные могут увеличиться до 12 минут.

Для компенсации неудобств на Курском направлении дополнительно назначат 20 поездов на участке от Царицына до Подольска, которые пойдут по третьему и четвертому путям, минуя ряд платформ.

Актуальное расписание на эти дни можно уточнить в мобильном приложении перевозчика или на его официальном сайте.