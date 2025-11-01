График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится до 4 ноября

С 20:00 2 ноября до 14:00 4 ноября из-за реконструкции станции Царицыно изменится расписание движения пригородных поездов на МЦД-2, а также на Курском и Рижском направлениях. В это время на некоторых участках пути будет ограничено движение поездов.

С 20:00 2 ноября до 19:30 3 ноября закроют один путь в сторону Подольска между станциями Люблино и Красный Строитель. С 14:00 3 ноября закроют второй путь на этом участке, а с 14:00 до 19:30 движение поездов здесь полностью прекратится.

В это время поезда из Подольска в Москву будут ходить с интервалом около полутора часов. Большая часть составов проследует по другим путям без остановок на станциях Покровское, Красный Строитель, Битца, Бутово, Щербинка и Силикатная, с интервалом 30–40 минут. С 14:00 до 19:30 3 ноября движение между станциями Люблино и Красный Строитель полностью остановят. После 19:30 поезда возобновят движение по одному пути в реверсивном режиме с интервалом до двух с половиной часов.

Кроме того, с 20:00 2 ноября до 20:00 4 ноября из-за капитального ремонта пути на участке от Тушинской до Стрешнево закроют один путь в сторону Нахабино. Движение также организуют в реверсивном режиме между станциями Красный Балтиец и Щукинская.

Актуальное расписание пригородных поездов можно уточнить в мобильном приложении и на официальном сайте компании.