График поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении МЖД изменится 29 ноября

На Московской железной дороге 29 ноября изменится расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Это связано с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры на станции Москва-Пассажирская-Казанская.

Поезда на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково отменят с раннего утра до 07:30. Часть рейсов, которые обычно идут до Ипподрома, временно сократят маршрут. Они будут курсировать только до станции Митьково и обратно. В остальное время интервалы движения увеличатся и могут составлять до 15 минут.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять обновленное расписание на станциях, на сайте АО «МТ ППК» в разделе «Пассажирам» или в приложении «РЖД Пассажирам».