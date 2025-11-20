График поездов МЦД-3 изменят на Ленинградском направлении 22 ноября

Расписание поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении изменится 22 ноября. Корректировки внесены из-за ремонтных работ на Москва Пассажирская-Казанская МЖД, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Составы на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково не будут следовать с 14:00 до 19:30. В остальное время интервалы увеличатся до 30 минут.

Также с 13:30 до 15:30 закроют движение в обе стороны от станции Лихоборы до Ленинградского вокзала. В этот промежуток жителям региона советуют пользоваться метро, МЦК или другим наземным транспортом.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на стендах станций полигона АО «МТ ППК» или на сайте компании. Кроме того, график поездов и покупка билетов доступны в мобильном приложении РЖД.