График поездов Ленинградского направления в Подмосковье изменится с 26 октября

С 26 октября по 1 ноября на Ленинградском направлении временно изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с плановым проведением масштабных ремонтно-путевых работ.

Часть поездов третьей линии Московских центральных диаметров, курсирующих между станциями Зеленоград — Крюково и Ипподром, отменят.

Изменения коснутся и других направлений: некоторые пригородные поезда на участке Москва — Тверь — Москва не будут ходить, часть проследует по укороченным маршрутам, а остальные изменят график отправления и прибытия.

Кроме того, полностью отменят движение пригородных поездов № 6792 и № 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь.

Поезда № 7204/7203 и № 7206/7205, курсирующие между Тверью и Торжком, временно будут следовать по сокращенному маршруту.

Ознакомиться с обновленным расписанием можно на информационных стендах станций, официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Кроме того, проверить актуальные данные и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».