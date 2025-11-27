График поездов Ленинградского направления МЖД изменится в декабре

Из-за ремонтных работ на Октябрьской железной дороге 29 и 30 ноября, а также 1–5, 8, 10, 12, 15, 17 и 19 декабря изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТ ППК.

Часть электричек на маршруте Москва — Клин — Москва отменят, другие поезда отправятся по измененному графику. Также полностью отменят пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь. Составы № 7204/7203 и 7206/7205, курсирующие между Тверью и Торжком, временно будут следовать по сокращенному маршруту.

Актуальное расписание доступно на информационных стендах станций, на сайте МТ ППК в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где можно сразу приобрести билеты.