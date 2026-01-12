График поездов Ленинградского направления МЖД изменится с 15 января

Пассажирам, которые пользуются электричками Ленинградского направления Московской железной дороги, стоит внимательнее отнестись к планированию маршрутов во второй половине месяца. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщило, что с 15 по 30 января расписание поездов изменится.

Причиной корректировки графика станут плановые работы по модернизации путевой инфраструктуры.

Из-за ремонта часть составов на маршруте Москва — Решетниково — Москва отменят. Некоторые поезда будут ходить только по укороченному пути, а другие будут следовать по скорректированному графику.

Отменят также электрички под номерами 6792 и 6791, курсирующие между Тверью и Лихославлем.

Пассажирам рекомендуют заранее проверить актуальное расписание. Ознакомиться с изменениями можно на информационных стендах станций, а также на официальном сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».