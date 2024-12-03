График поездов Ленинградского направления МТППК изменится с 9 по 13 декабря

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги с 9 по 13 декабря 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления.
Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда отменят.
С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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