График поездов Ленинградского направления МТППК изменится с 9 по 13 декабря

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги с 9 по 13 декабря 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда отменят.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».