График поездов Ленинградского направления изменится до 22 ноября

С 18 по 22 ноября 2024 года из-за ремонтных работ на Октябрьской железной дороге изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва будут ходить по новому расписанию, при этом, часть рейсов отменят. Некоторые поезда на маршрутах Москва — Тверь и Лихославль — Тверь также отменят или изменят остановки.
Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с новым расписанием можно на станциях, сайте РЖД в разделе «Пассажирам», а также в приложении «РЖД Пассажирам».
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