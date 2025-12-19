График поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится в выходные

С 20 по 22 декабря расписание некоторых пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях, включая маршруты второй линии Московских центральных диаметров изменят. Причиной станет запланированная реконструкция на станции Царицыно.

Работы пройдут в специальное технологическое «окно» с 2:00 20 декабря до 2:00 22 декабря.

За это время строители уберут временные конструкции, которые использовали при возведении части подземного тоннеля, а также организуют специальный проезд для техники.

Для обеспечения безопасности во время реконструкции закроют один из отрезков на первом пути. Движение поездов перенесут на соседние, что и повлечет за собой коррективы в графике.

В эти дни все электрички, следующие в сторону Подольска, будут проезжать станцию Царицыно без остановки. Нескольким составам временно продлят маршрут до станции Курьяново и обратно. Также ряд поездов временно исключат из расписания.

Московская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее уточнить актуальный график.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».