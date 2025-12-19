График поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД изменится с 20 декабря

Расписание поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД изменится на 20 и 21 декабря. На участке Внуково — Поклонная будут проводится инфраструктурные работы.

Все пути будут закрыты с 23:00 субботы до 6:25 воскресенья.

На Киевском направлении последний поезд МЦД в сторону Апрелевки отойдет с Белорусского вокзала в 22:09, а обратный из пригорода — с Минской станции в 22:28.

Часть рейсов будут укорочены, у некоторых составов изменится количество остановок.

Первый поезд со стороны Апрелевки стартует в 6:07, до этого времени поезда проследуют в Москву без остановок на участке от Лесного городка до Кутузовской.

В период закрытия на Горьковском направлении интервалы движения частично увеличатся до 20 минут.

Жителям Московского региона советуют заранее ознакомиться с актуальным расписанием пригородный поездов в мобильном приложении или на сайте ЦППК.