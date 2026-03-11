График поездов Казанского направления МЖД изменится в марте

В марте пассажиров Казанского направления Московской железной дороги, включая третью линию Московских центральных диаметров, ожидает временное изменение расписания. Это связано с проведением масштабных ремонтных работ.

График движения ряда пригородных поездов скорректируют из-за обновления железнодорожного полотна на перегоне между платформами Перово-1 и Люберцы-1.

Технологические перерывы в движении запланировали с 2:30 14 марта до 2:30 16 марта и в те же часы с 21 по 23 марта.

Специалисты заменят рельсовые плети и выполнят сварку восьми стыков на участке общей протяженностью более шести километров.

У части электричек сместится время отправления и прибытия, а также изменится количество остановок в пути. Некоторые поезда последуют по укороченным маршрутам, а ряд составов временно выведут из расписания.

Это коснется и третьей линии МЦД: большая часть поездов со стороны Зеленограда будет следовать лишь до станций Митьково и Плющево, а со стороны Раменского — до Люберец.

В мае на этом же перегоне, в зоне расположения платформ, запланированы полная замена рельсошпальной решетки, глубокая очистка пути и другие работы.

Представители Московской железной дороги обратились к пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к проведению необходимых инфраструктурных работ и заранее планировать поездки.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на информационных стендах вокзалов и станций, на официальном сайте «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».