График поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится с 28 июня

С 28 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы. Это связано с работами на станции Москва-Сити на линии МЦД-1, где будет развиваться инфраструктура.

Сами работы запланированы на ночь с 28 на 29 июня. В это время специалисты будут разбирать металлические конструкции, которые использовались при строительстве подземной части северного вестибюля. С 20:30 28 июня до 06:00 29 июня движение поездов по третьему пути станции Фили приостановят, а в остальное время поезда будут ходить по этому пути в реверсивном режиме — по одному направлению за раз.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Аэроэкспрессы временно будут отправляться от Савеловского вокзала. Пассажиров просят заранее проверить актуальное расписание, чтобы спланировать поездку. Информацию можно найти на вокзалах, остановках, на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».