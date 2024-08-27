График передвижного офиса единого расчетного центра опубликовали в Подмосковье

МосОблЕИРЦ продолжает активно взаимодействовать с жителями Подмосковья, предоставляя удобное обслуживание через мобильный офис. В сентябре он посетит Люберцы, Одинцово, Химки и другие округа Московской области, чтобы жители могли оперативно решить вопросы, связанные с коммунальными услугами.

В передвижном офисе можно передать показания счетчиков, получить консультации, копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности и другие услуги.

Отмечается, что мобильный офис единого расчетного центра стал популярным среди жителей региона благодаря удобству и доступности. С каждым месяцем количество пользователей увеличивается, что свидетельствует о высоком уровне доверия и востребованности услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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