График общественного транспорта продлили в Химках на Крещенскую ночь

Для удобства жителей часть маршрутов будет работать до 02:00. Также в городе будут открыты семь площадок для купания.

Часть автобусных маршрутов будет работать в ночь с 18 на 19 января. Так, автобус № 3 (от «Арена Химки») будет ходить в 01:00, 01:30 и 02:00. № 7 (от «Склады») — в 01:00. № 15 (от «Микрорайон Гучковка») — в 00:20 и 01:15. Автобус № 40 (от «МЦД „Фирсановка“») — в 00:00 и 00:45. Маршрут № 44 (от «Круглое Озеро») — с 23:00 до 02:40 с интервалом 20–40 минут. Автобус № 44 (от «Лунево») — с 22:44 до 02:20.

Депутат Татьяна Кавторева сообщила, что центральной локацией станет площадка у стадиона «Арены Химки» на улице Кирова. Там будут мужская и женская купели, а также теплая для новичков. Другие купели оборудованы в зоне отдыха «Экоберег» (микрорайон Левобережный), в парке «Лукоморье» (микрорайон Сходня), у храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских (микрорайон Подрезково), возле храмов Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Луневское), а также у Алексиевского храма (поселение Кутузовское). Все площадки оснащены пунктами обогрева и удобными подходами.

На всех точках будут дежурить экстренные службы и волонтеры для обеспечения безопасности.