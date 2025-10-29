График мобильного офиса расчетного центра на ноябрь опубликовали в Подмосковье

Для удобства жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис Единого расчетного центра. В передвижном пункте можно быстро решить ряд вопросов, касающихся платежей за жилищно-коммунальные услуги.

В мобильном офисе можно передать показания счетчиков, получить консультацию специалистов, получить справку об отсутствии долгов, копию лицевого счета или квитанции. Кроме того, в пункте доступна безналичная оплата счетов.

График работы мобильного офиса на ноябрь составлен таким образом, чтобы охватить как можно больше округов.

Жителям Воскресенска он будет доступен 6 и 13 ноября в поселке Фосфоритный на улице Зайцева. На Центральной улице в поселке Володарского в Ленинском округе специалисты офиса примут посетителей 7 ноября.

В селе Кудиново в Богородском округе пункт будет работать 10 ноября, а затем, 11, 17, 18 и 25 ноября его откроют в разных поселках Сергиево-Посадского округа.

12 ноября офис приедет в поселок Всеволодово в городском округе Электросталь, а 14 ноября — в микрорайон Растуново в городском округе Домодедово.

Для жителей Ступина офис будет работать 20 ноября в рабочем поселке Михнево, а для жителей Люберец — 21 ноября в поселке Красково.

В последнюю неделю месяца мобильный офис будет доступен для жителей Красногорска (24 ноябряв поселке Мечниково), Дубны (26 ноября), Лосино-Петровскго (27 ноября в поселке Биокомбината) и Балашихи (28 ноября в микрорайоне 1 Мая).

Подробное расписание с адресами и временем доступно на сайте Единого расчетного центра.