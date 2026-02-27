График мобильного офиса расчетного центра на март опубликовали в Подмосковье

В Подмосковье продолжает работу передвижной офис Единого расчетного центра. Жители могут обратиться в мобильный пункт, чтобы передать показания приборов учета, оплатить услуги без использования наличных, получить копию лицевого счета и прочие услуги.

График работы мобильного офиса в марте охватывает несколько городских округов.

Специалисты 2 марта будут вести прием в Воскресенске на улице Карла Маркса. На следующий день офис остановится в Балашихе в микрорайоне 1 Мая. Жители Дубны смогут посетить передвижной пункт 4 марта на площади Космонавтов.

Мобильный офис 5 марта прибудет в Домодедово в микрорайон Растуново на улицу Заря, 26. На следующий день, 6 марта, прием пройдет в Люберцах на улице Камова, 11/5, а 10 марта пункт будет работать в Электростали в поселке Всеволодово.

Мобильный офис 11 марта посетит село Кудиново в Богородском округе, встреча состоится на Центральной улице, а 12 марта прием организуют в Сергиевом Посаде в поселке Загорские дали. На следующий день передвижной пункт будет работать в Ленинском округе в поселке Володарского.

Специалисты центра 16 марта приедут в Красногорск в поселок Мечниково, 17 марта, офис вновь будет в Домодедове, на этот раз в Добрынихе. А 18 марта прием пройдет в Истре в селе Новопетровском.

Мобильный пункт 19 марта остановится в Ступине в рабочем поселке Михнево, 20 марта офис вернется в Люберцы на улицу Камова, а 23 марта жители Воскресенска смогут обратиться в пункт в поселке Фосфоритном.

Затем, 24 марта, прием организуют в Сергиевом Посаде в поселке Мостовик, 25 марта — в Балашихе в микрорайоне 1 Мая, а 26 марта — в поселке НИИРП в Сергиевом Посаде.

Кроме того, 27 марта передвижной пункт прибудет в Видное на Южный бульвар, 30 марта специалисты будут вести прием в Лосино-Петровском в поселке Биокомбината, а завершится мартовский объезд 31 числа в Люберцах в поселке Красково.