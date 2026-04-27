График мобильного офиса расчетного центра на май опубликовали в Подмосковье
В мае передвижной офис Единого расчетного центра Подмосковья посетит 15 населенных пунктов. Сотрудники помогут жителям разобраться в начислениях за жилищно-коммунальные услуги, передать показания приборов учета, заказать копию финансово-лицевого счета и совершить ряд других процедур.
Для удобства планирования визита центр составил полный график работы мобильного офиса с указанием дат, локаций и времени:
- 4 мая — Талдом, поселок Вербилки, улица Забырина, дом № 4 (с 11:00 до 15:00);
- 5 мая и 29 мая — Ленинский округ, город Видное, ЖК «Южная Битца», Южный бульвар, дом № 5 (с 9:30 до 16:00);
- 6 мая — Богородский округ, село Кудиново, улица Центральная, дом № 16 (с 10:00 до 15:30);
- 7 мая — Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, возле дома № 7А (с 11:00 до 15:00);
- 8, 15, 22 и 27 мая — Люберцы, улица Камова, дом 11/5 (с 9:30 до 16:00);
- 12 мая — Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, дом № 14, строение 1, слева от здания «Почты России» (с 10:30 до 15:30);
- 13 мая — Воскресенск, ул. Карла Маркса, д. 13 (с 10:00 до 15:00)
- 14 мая — Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, дом 26 (с 10:00 до 16:00);
- 18 мая — Красногорск, поселок Мечниково, дом № 22 (с 10:30 до 15:00);
- 19 мая — Сергиев Посад, поселок Мостовик, улица Первомайская, дом 2, возл дома культуры, (с 11:00 до 15:00);
- 20 мая — Истра, село Новопетровское, улица Полевая, дом № 1А — здание администрации (с 10:30 до 15:00);
- 21 мая — Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Московская, дом № 5 (с 10:30 до 15:00);
- 25 мая — Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, дом № 2 (с 10:30 до 15:30);
- 26 мая — Сергиев Посад, поселок НИИРП, площадь перед проходной (с 10:30 до 15:00);
- 28 мая — Балашиха, микрорайон 1 мая, дом № 25 (с 9:30 до 16:00).