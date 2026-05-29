График мобильного офиса расчетного центра на июнь опубликовали в Подмосковье
Мобильные офисы Единого расчетного центра Подмосковья продолжают выездную работу в муниципалитетах, позволяя жителям получать коммунальные услуги рядом с домом. В июне они посетят 13 округов.
Во время работы мобильного офиса жители могут передать показания счетчиков, получить консультации специалистов, оформить копию финансово-лицевого счета, запросить справку об отсутствии задолженности, восстановить платежные документы, а также оплатить коммунальные услуги безналичным способом.
График на июнь выглядит так:
- 1 июня: Талдомский городской округ, рабочий поселок Вербилки, улица Забырина, дом 4, с 11:00 до 15:00;
- 2 июня: город Видное, Южный бульвар, дом 5, с 9:30 до 16:00;
- 3 июня: Богородский городской округ, село Кудиново, улица Центральная, дом 16, с 10:00 до 15:30;
- 4 июня: город Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, возле дома 7А, с 11:00 до 15:00;
- 5 июня: город Люберцы, улица Камова, дом 11/5, с 9:30 до 16:30;
- 8 июня: город Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, дом 14, строение 1, слева от «Почты России», с 10:30 до 15:30;
- 9 июня: город Воскресенск, улица Карла Маркса, дом 13, с 10:00 до 15:00;
- 10 июня: город Люберцы, улица Камова, дом 11/5, с 9:30 до 16:30;
- 11 июня: город Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, дом 26, с 10:00 до 15:00;
- 15 июня: город Сергиев Посад, поселок Мостовик, улица Первомайская, дом 2, с 11:00 до 15:00;
- 16 июня: город Истра, село Новопетровское, улица Полевая, дом 1А, с 10:30 до 15:00;
- 17 июня: город Красногорск, поселок Архангельское, дом 17А, с 10:30 до 15:00;
- 18 июня: город Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Московская, дом 5, с 10:30 до 15:00;
- 19 июня: город Видное, Южный бульвар, дом 5, с 9:30 до 16:00;
- 22 июня: город Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, дом 22, с 10:30 до 15:30;
- 23 июня: город Сергиев Посад, поселок Научно-исследовательского института резиновых покрытий, площадь перед проходной, с 10:30 до 15:00;
- 24 июня: город Домодедово, село Вельяминово, дом 10, с 9:00 до 16:00;
- 25 июня: город Балашиха, микрорайон Первое мая, дом 25, с 9:30 до 16:00;
- 26 июня: город Люберцы, улица Камова, дом 11/5, с 9:30 до 16:00;
- 29 июня: город Лосино-Петровский, поселок Биокомбината, дом 3, на парковке возле МФЦ, с 10:00 до 15:00;
- 30 июня: Талдомский городской округ, рабочий поселок Вербилки, улица Забырина, дом 4, с 11:00 до 15:00.