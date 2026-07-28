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График мобильного офиса расчетного центра на август опубликовали в Подмосковье

Фото: «МосОблЕИРЦ»

В будние дни мобильный офис Единого расчетного центра Подмосковья выезжает в отдаленные населенные пункты региона. Это позволяет жителям решить важные вопросы недалеко от дома.

Желающие могут проконсультироваться со специалистами, передать показания приборов учета, получить копии квитанций, а также оплатить жилищно-коммунальные услуги.

В августе передвижной офис будет работать по следующему графику: