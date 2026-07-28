График мобильного офиса расчетного центра на август опубликовали в Подмосковье
В будние дни мобильный офис Единого расчетного центра Подмосковья выезжает в отдаленные населенные пункты региона. Это позволяет жителям решить важные вопросы недалеко от дома.
Желающие могут проконсультироваться со специалистами, передать показания приборов учета, получить копии квитанций, а также оплатить жилищно-коммунальные услуги.
В августе передвижной офис будет работать по следующему графику:
- 3 августа — Талдомский, поселок Вербилки, улица Забырина, дом 4, 11:00–15:00;
- 4 августа — Ленинский, город Видное, Южный бульвар, дом 5 (ЖК «Южная Битца»), 09:30–16:00;
- 5 августа — Богородский, село Кудиново, улица Центральная, дом 16, 10:00–15:30;
- 6 августа — Сергиево-Посадский, поселок Загорские Дали, дом 7А, 10:30–15:00;
- 7 августа — Домодедово, село Ям, улица Мезенцева, дом 5, 09:30–15:00;
- 10 августа — Сергиево-Посадский, город Пересвет, возле ТЦ «Космос», 10:30–15:00;
- 11 августа — Истра, город Дедовск, улица 1-я Главная, дом 1, 10:30–15:00;
- 12 августа — Люберцы, улица Камова, 11/5, 09:30–16:30;
- 13 августа — Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, дом 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), 10:00–15:30;
- 14 августа — Домодедово, улица Рабочая, дом 44а (УК «Дружба»), 09:30–16:00;
- 17 августа — Истра, село Новопетровское, улица Полевая, дом 1А (здание администрации), 10:30–15:00;
- 18 августа — Истра, город Дедовск, улица 1-я Главная, дом 1, 10:30–15:00;
- 19 августа — Красногорск, поселок Архангельское, дом 17А (около Культурного центра «Архангельское»), 10:00–15:30;
- 20 августа — Ступино, поселок Михнево, улица Московская, дом 5, 10:00–15:30;
- 21 августа — Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, дом 22, 10:00–15:30;
- 24 августа — Люберцы, улица Камова, 11/5, 09:30–16:00;
- 25 августа — Сергиево-Посадский, поселок Мостовик, улица Первомайская, дом 2 (возле Дома культуры), 10:30–15:00;
- 26 августа — Ленинский, город Видное, Южный бульвар, дом 5 (ЖК «Южная Битца»), 09:30–16:00;
- 27 августа — Ленинский, поселок Володарского, улица Центральная, д. 22, 09:30–16:00;
- 28 августа — Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, дом 26, 09:30–16:00;
- 31 августа — Богородский, село Кудиново, улица Центральная, дом 16, 10:00–15:30.