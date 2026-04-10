График капремонта домов Солнечногорска разместили в приложении «Госуслуги»

Жители Солнечногорска могут узнать график капитального ремонта многоквартирных домов через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Сервис объединяет ключевые функции, упрощая взаимодействие между собственниками жилья и управляющими компаниями.

В приложении можно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, подавать заявки в управляющую организацию, участвовать в общих собраниях собственников и общаться с соседями в официальных домовых чатах.

«Функционал сервиса предоставляет удобные и современные инструменты для решения повседневных вопросов жителей муниципалитета. Например, позволяет отслеживать график проведения работ по капитальному ремонту, проверять ежегодную отчетность управляющей компании и заказывать поверку индивидуальных приборов учета», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

При первой авторизации у пользователей запрашивается согласие на получение данных из «Госуслуг», после чего они автоматически переносятся в приложение. Домашний адрес сразу отобразится в меню — именно он будет использоваться в работе сервиса.

