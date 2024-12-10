График и условия труда водителей грузовых автомобилей проверят в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе проведут профилактический рейд «Тахограф». Они проверят график работы и условия труда водителей грузовых автомобилей.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что каждая третья авария с участием грузовых автомобилей происходит из-за нарушения режима трудового дня и отдыха. Водители и должностные лица автотранспортных предприятий пренебрегают законом и нарушают общепринятые нормы.

С 9 по 15 декабря автоинспекторы проведут рейды в Балашихе, проверят режим и качество трудового дня, а также оснащение транспорта тахографами.

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